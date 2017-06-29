Луценко признал, что в деле Шеремета нет серьезного прогресса

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет об отсутствии серьезного прогресса в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он рассказал в интервью проекту Радио Свобода "Настоящее время".

"По поводу Шеремета, к сожалению, серьезного прогресса пока не наблюдается", – сказал он.

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Подробностей расследования генпрокурор не привел.

Напомним, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц").

Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключал, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.