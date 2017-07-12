Законопроект о реинтеграции признает Донбасс оккупированным Россией - СМИ

Законопроект о реинтеграции, разработанный Советом национальной безопасности и обороны, признает отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными Российской Федерацией

Об этом говорится в тексте документа, на который ссылается "РБК-Украина".

В частности, об этом свидетельствует ст. 1 проекта закона "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины" (полное название законопроекта о реинтеграции. - Ред.).

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Также, согласно п. 1 ст. 1, в Донецкой и Луганской областях временно оккупированной признается сухопутная территория, в пределах которой формирования вооруженных сил РФ и незаконные формирования, созданные при участии РФ и управляемые ею, а также оккупационная администрация РФ установили и реализуют свою власть.

Согласно второму пункту 1 ст., временно оккупированными признаются внешние и внутренние морские воды и воздушное пространство над соответствующими территориями.

Как сообщал УНИАН, 10 июля прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором был рассмотрен законопроект о реинтеграции Донбасса. Секретарь СНБО Александр Турчинов недавно заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. По его словам, необходимо не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными Россией, но и четко на законодательном уровне определить принципы государственной политики в отношении их освобождения. Для этого, считает Турчинов, необходима новая эффективная технология защиты Украины от агрессора. Она может предусматривать предоставление президенту права использовать Вооруженные силы Украины и другие военные формирования против агрессии РФ. Кроме того, секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе военно-гражданскими администрациями.