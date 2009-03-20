Луценко допросит Балогу по делу об убийстве

Министерство внутренних дел имеет ряд вопросов к главе Секретариата Президента Виктору БАЛОГЕ в связи с расследуемым уголовным делом об убийстве человека в Закарпатской области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО в интервью журналу "Фокус" (№ 12).

"Да, у нас есть к нему вопросы другого характера - мы намерены вызвать его на допрос по делу об убийстве в Закарпатье, собираемся задать ему и ряд других вопросов", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Кроме того, министр заметил, что лично его "очень интересует, почему 150 его (В.БАЛОГИ - УНИАН) подчинённых, пойманных на взятках в прошлом году, назначены указами Президента и распоряжениями глав госадминистраций, но никто не понёс ответственность за такую кадровую работу. Кто и за какие коврижки подсунул Президенту этих людей? Наибольшая из их взяток - 42 миллиона. Такую сумму требовали чиновники одной из райгосадминистраций в Киевской области за земельный участок".