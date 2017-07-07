У бывшего председателя Сумской ОГА нашли 14 незадекларированных квартир - ГПУ

У бывшего председателя Сумской ОГА и экс-заместителя главы АП Януковича Юрия Чмыря следователи обнаружили незадекларированные 14 квартир в Киеве и значительные средства. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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«В результате проверки информации СМИ о незаконном обогащении Ю. Чмыря - бывшего Председателя Сумской ОГА и экс заместителя Администрации Президента Януковича следователи ГПУ обнаружили не только 14 киевских квартир у дочери экс-чиновника, но и значительные средства, не отраженные в е-декларации», - написал глава ГПУ.

«Во время обысков 2 банковских ящиков Ю. Чмыря вместо задекларированных ним 572 тыс. долл. нашли 1 млн. 180тис.» - заявил Луценко.

Луценко подчеркнул, что «такие действия подпадают под признак статьи 366-1 (Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо неправдивых документов - УНИАН) предусматривают до 2 лет лишения свободы».