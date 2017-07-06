"Слава Богу, он коррупционер": НАБУ обнародовало видео о взятках нардепам Полякову и Розенблату

На регламентном комитете Верховной Рады, где рассматривалось представление Генпрокуратуры относительно нардепа Максима Полякова в так называемой "янтарной схеме", обнародовали часть оперативного видео. Национальное антикоррупционное бюро также выложило видео в сеть.

Расшифровку показанного на заседании комитета видео осуществил проект "Схемы".

На записях якобы помощница Полякова Любонько ведет переговоры с Екатериной, которая якобы является агентом Специальной антикоррупционной прокуратуры, относительно выплаты финансового вознаграждения Полякову и Розенблату за внесения ими поправок к законопроекту по легализации добычи янтаря. На видео показана якобы передача помощнице Полякова $5 тыс., за которые потом, как утверждают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, помощница приобрела два мобильных телефона для Полякова и его жены.

В частности, расшифрована встреча Полякова, Любонько и Екатерины, 17 ноября 2016:

Поляков М .: Смотрите, пока ... Ну то, что я с Розенблатом беремся, и мы можем вставить то, что он вставит, потом правки, когда отзовет .... Ну, это ты, Таня, поговоришь с его помощницей, как он это сделает, вот ... В любом случае, чтобы Вы понимали: любой, кто зарегистрирует (и это будет не Розенблат) - это все вообще выброшенные деньги... никакой перспективы не будет, ну просто... это можно взять, но... это вот...

Любонько: Я это Кате говорила...

Поляков: Это как минимум там, нечестно. Ну, если Вам куда надо выбросить, - можно, конечно (смеется). Это, если у вас есть такая задача - как можно больше потратить - это хорошо. Вот, приветствуется. Но, по большому счету, главный соавтор и всю эту аферу разработал Розенблат. То есть, соответственно, если бы он ходил к другим, он сегодня монополист в этом, потому что он главный соавтор. Да, там есть и другие соавторы (могут внести), но он - главный лоббист этой идеи. Разумеется, если оно будет с ним не согласовано, то есть оно не будет иметь никакой перспективы...

Поляков: Ну Розенблат, слава Богу, он коррупционер. Вот. Ну шутка... На самом деле, то есть, он нормальный парень (смеются). И понимает, что такое бизнес. Поэтому я так говорю. Он говорит: «в принципе, вопросов нет, я готов подключиться. Ну тут надо и сверху, и снизу».

Читайте такжеРегламентный комитет признал необоснованными представление на Полякова

Также было продемонстрировано видео с участием якобы Розенблата, где он уточняет суммы в долларах, которые были переданы, в частности, через якобы помощницу Полякова за внесение необходимых поправок к законопроекту.

Как сообщал УНИАН, 21 июня генпрокурор украины внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности Розенблата и Полякова. В действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничество на общую сумму $280 тыс., в действиях Полякова – признаки злоупотребления влиянием и взяточничество.

Читайте такжеПротивоправные действия Полякова и Розенблата были выявлены в ходе расследования дела о "янтарной мафии" - Луценко

Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря. Розенблат и Поляков отвергают все обвинения. Кроме того, 20 июня детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении шести лицам, причастным к вымогательству и получению взяток за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

В НАБУ уточнили, что подозрения объявлены двум охранникам депутата Розенблата; помощнику-консультанту депутата Полякова, а также трем представителям межфракционного объединения Верховной Рады «Депутатский контроль».