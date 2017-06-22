ГПУ выяснила, как Поляков через помощницу получил $7500 взятки

ГПУ просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова, который подозревается в получении взятки $7500 и злоупотреблении служебным положением. Об этом говорится в представлении, внесенном генпрокурором Юрием Луценко, сообщает "Украинская правда".

Читайте такжеКомитет Рады до конца сессии может рассмотреть снятие неприкосновенности с 5 нардеповВ представлении указано, что Поляков фигурирует в производстве по признакам уголовных преступлений по ч. 2 ст. 240, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 369-2 Уголовного кодекса.

"Досудебным расследованием установлено, что Поляков Максим Анатольевич в период с 02.10.2016 по 28.11.2016 совершил уголовное преступление в сфере служебной деятельности", - говорится в представлении.

Отмечается, что Поляков, действуя по предварительному сговору с нардепом Бориславом Розенблатом, также по предварительному сговору со своим помощником-консультантом Татьяной Любонько, при пособничестве охранника Розенблата Богуслава Ярощука, требовали и получили неправомерную выгоду $15 тыс. От представителя компании нерезидента "Фуджейра" (ОАЭ ) Сивоконь К.С.

За это нардепы предлагали совершение в интересах этой компании "подписание как инициаторами и членами авторского коллектива, внесение в Верховную Раду проектов законов о внесении изменений в Налоговый кодекс (относительно особенностей налогообложения деятельности, связанной с добычей янтаря) и о внесении изменений в Таможенный кодекс (относительно освобождения от налогообложения операций по ввозу на территорию Украины оборудования для промышленной добычи янтаря) ".

Полученные деньги Розенблат и Поляков должны были разделить поровну по $7500.

В представлении указывается, что передача части денег ($5000) Полякову через его помощницу Любонько состоялась 22 ноября 2016 года в ресторане "Смородина", расположенного по адресу: г.. Киев, ул. Русановская набережная, 7. Отмечается, что в этот же день Поляков приказал ей купить на эти деньги два телефона IPhone 7 в магазине Royal Service.

На следующий день она приобрела за $1900 два мобильных телефона IPhone 7 (ІМЕІ 353805081002318) и IPhone 7+ (ІМЕІ 359218078103293) и передала Полякову. Один из них он оставил себе, а второй отдал супруге.

28 ноября Любонько в ресторане "Вареничная" Катюша" по адресу: г.. Киев, ул. Банковая, 1/10 получила оставшуюся сумму для Полякова - $2500.

Отмечается, что 24 ноября 2016 в вестибюле ресторана "Три вилки", расположенного по адресу: г.. Киев, ул. Владимирская, 76 представитель фирмы "Фуджейра" Сивоконь передала $7500 охраннику Ярощуку для дальнейшей передачи Розенблату.

В представлении прокуратуры указывается, что есть достаточно доказательств, подтверждающих факт совершения Поляковым особо тяжкого коррупционного преступления (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса). За него предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.