Окончательные данные ТИК о результатах выборов в Тернополе

На досрочных выборах депутатов Тернопольского областного совета больше всего голосов избирателей набрали Всеукраинское объединение “Свобода”, партия “Единый центр” и Партия регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно протоколу Тернопольской областной территориальной избирательной комиссии, подписанному в 23.00 17 марта, после обработки 100% бюллетеней, за ВО “Свободу” проголосовали 154 тыс. 325 избирателей, за “Единый центр” – 63 тыс. 207, за Партию регионов – 43 тыс. 616.

БЮТ поддержали 36 тыс. 067 жителей Тернопольской области, блок Украинской народной партии – 35 тыс. 544, партию “Народный Союз Наша Украина” – 24 тыс. 599, Блок Литвина – 16 тыс. 026, Социалистическую партию Украины – 9 тыс. 258, партию “Пора” – 6 тыс. 260, Конгресс украинских националистов – 5 тыс. 370, блок “Народной самообороны” “Нескорені” – 2 тыс. 898, Коммунистическую партию Украины – 2 тыс. 295, партию “Велика Україна” – 2 тыс. 087, Аграрную партию Украины – 1 тыс. 907, партию “Новая демократия” – 1 тыс. 335, партию “Новая политика” – 1 тыс. 114.

В целом участие в голосовании приняли участие 444 тыс. 882 избирателя.