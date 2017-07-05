СМИ узнали, сколько заработала глава НАПК Корчак за неполные полгода

Зарплата и надбавки председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции за период с 1 января до 13 июня 2017 года составляют 529 837 гривен.

Такую информацию предоставило НАПК в ответ на запрос Радио Свобода.

В частности, за январь Наталья Корчак получила заработную плату в сумме 66138 гривен, за февраль – 81627 гривен, за март – 70496 гривен, за апрель – 81627 гривен и за май – 84431 гривну. Размер заработной платы за первую половину июня составил 40800 гривен.

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По состоянию на 1 января 2017 года председателю НАПК установлена надбавка за выслугу лет в размере 50%, которая с 1 января по 13 июня начислена в сумме 140718 гривен.