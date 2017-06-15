В помещении НАПК проводится обыск - СМИ

В помещении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по адресу Дружбы народов, 28, проходит обыск в служебном кабинете заместителя председателя НАПК Руслана Радецкого. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в ведомстве.

Обыск проводится в рамках досудебного расследования (данные есть в Реестре досудебных расследований) по факту использования заведомо поддельных документов и подачи их к Киевской городской квалификационной комиссии адвокатуры - с целью получения свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью.

По информации УП, обыск проводит Нацполиция.

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Впоследствии сам Руслан Радецкий подтвердил информацию об обыске на его рабочем месте.

"Мне сообщили, что у меня в кабинете осуществляется обыск. Меня там нет. Я готовлюсь к заседанию комитета, которое должно состояться сегодня", - сказал Радецкий. На уточняющий вопрос, проводится ли обыск у него дома, он сказал: "Нет, дома нет обыска".

Как сообщал УНИАН, на одного из руководителей НАПК составлены протоколы за нарушение антикоррупционного законодательства. По информации СМИ, указанным в сообщении полиции чиновником может быть заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий.