Борются, как собаки: Мингарелли рассказал о "заинтересованных людях", которые противодействуют реформам Украине

Глава Представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявляет, что в Украине есть определенные заинтересованные люди, которые выступают против утверждения верховенства права в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время 95-го семинара Роуза-Рота в Киеве.

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"Вполне понятно, что определенное число людей будут бороться, как собаки, чтобы помешать утверждению верховенства права по очевидным причинам. Потому что, если верховенство права будет установлено ... некоторые из них окажутся в тюрьме", - отметил Мингарелли.

"И по этой причине, вы сможете убедиться, что борьба с коррупцией будет очень тяжелой, и мы будем нуждаться в полной поддержке как гражданского общества, так и международного сообщества", - подчеркнул посол.

Мингарелли отметил, что олигархи пытаются "подорвать процесс реформ".

"Мы это видим во всех секторах. В то время, когда внедряется реформа, через несколько недель всегда появляется попытка принять какой-то новый законопроект, представленный в той или иной степени, и который останавливает или сводит на нет процесс реформ", - добавил посол.

В связи с этим он отметил, что каждый день в Украине наблюдается ситуация, когда ведется борьба между реформаторами, представленными в правительстве, парламенте и гражданском обществе, и теми, кто "пытается всеми способами сохранить свои собственные интересы".

По словам Мингарелли, эта борьба далеко не завершена.