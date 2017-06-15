Верховная Рада тормозит процесс проведения реформ в Украине - Мингарелли

13:45, 15 июня 2017
Политика
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Мингарелли назвал недопустимым давление на общественный сектор в Украине, который сегодня, «как сторожевой пес, следит за политическим классом — министрами, политиками и парламентариями».

Мингарелли дал свою оценку работе Совета / фото УНИАН

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли подчеркивает необходимость создания Антикоррупционного суда в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на VII Национальном экспертном форуме «Точки роста» в Киеве, организованном Институтом Горшенина.

Мингарелли отметил, что без создания Антикоррупционного суда не будет верховенства права в стране. По его словам, в такой ситуации в Украину не придут иностранные инвесторы, потому что они не будут уверены в сохранении своей собственности.

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Посол отметил, что международное сообщество и ЕС мобилизировало много ресурсов для того, чтобы в Украине проводились реформы, но много законопроектов, которые направлены на это, «застряли в комитетах Верховной Рады».

«В Раде есть много людей, которые там не для того, чтобы создавать модернизацию страны, а просто для того, чтобы защищать собственные интересы, и для того, чтобы блокировать процесс реформ», - подчеркнул он.

Мингарелли назвал недопустимым давление на общественный сектор в Украине, который сегодня, «как сторожевой пес, следит за политическим классом — министрами, политиками и парламентариями».

Он отметил, что сейчас «некоторые ведущие члены гражданского общества находятся под атакой, и это очень печально». Мингарелли считает недопустимым то, что некоторые антикоррупционные активисты «находятся под угрозой».

Как сообщал УНИАН, в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF отмечается на том, что Антикоррупционный суд должен начать свою деятельность до конца марта 2018 года.

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Теги: #Верховная Рада#Мингарелли