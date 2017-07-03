В ближайшее время украинская армия станет одной из самых мощных в Европе - Парубий

В ближайшее время украинская армия станет одной из самых мощных в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в своем заключительном слове на торжественном заседании парламента, посвященном 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора.

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«Путь, на который мы встали в очень плотном и тесном сотрудничестве с НАТО, Парламентской ассамблеей, сегодня демонстрирует, что украинская армия становится одной из самых мощных армий в регионе и, без сомнения, украинская армия в ближайшее время станет одной из самых мощных в Европе. И это не просто защита Украины - украинская армия становится щитом защиты всего мира, щитом для НАТО и наших натовских союзников, и я убежден, что на этом пути Украина в сотрудничестве с НАТО одержит победу, потому что любые имперские замыслы в этом веке не имели никакой перспективы. Свободный мир показал, что в нашем единстве мы готовы остановить любую агрессию и любое насилие», - подчеркнул Парубий.

Как сообщал УНИАН, накануне по поводу Дня Военно-морских сил Украины Парубий выразил убеждение, что украинские военные моряки «придут в Крым, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове».