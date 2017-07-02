Парубий уверен, что украинские моряки снова поднимут сине-желтый флаг на кораблях в Крыму

Украинские военные моряки вернут временно аннексированный Крым Украине. Такое убеждение высказал спикер ВРУ Андрей Парубий, передает пресс-служба Рады.

Он поздравил военнослужащих с Днем Военно-морских сил Украины.

"Убежден, что украинские военные моряки придут к Крыму, вернут его Украине и восстановят наши военно-морские базы на полуострове. Будьте всегда верными сине-желтому флагу, который подняли ваши героические предшественники на кораблях Украинского военно-морского флота в Крыму в 1918 году. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, а Военно-морским силам Вооруженных сил Украины – могущества и доброго ветра!" - говорится в сообщении.

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Он также напомнил, почему этот праздник отмечают в июле.

"Мы отмечаем День украинского военно-морского флота именно в июле по нескольким причинам. Именно в июле 907 года состоялся выдающийся морской поход великого киевского князя Олега на Константинополь. Именно после этого похода Олег оставил на воротах Царьграда свой щит – символ победы", - отметил Парубий.

Напомним, День Военно-морских сил ВСУ восстановлен в 2015 году указом президента Украины Петра Порошенко. Его празднуют в первое воскресенье июля.