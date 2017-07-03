Футбол в одни ворота: Луценко вступил в словесную перепалку во время комитета по Дейдею

Генпрокурор Юрий Луценко во время заседания регламентного комитета Верховной Рады о снятии неприкосновенности с нардепа Евгения Дейдея вступил в словесные перепалки с членами комитета, пишет «УП».

Отмечается, что во время заслушивания свидетеля Игоря Линчевского, который по версии Генпрокуратуры предоставлял фиктивные ссуды семье Дейдея, свидетель отметил, что передавал деньги через Дейдея его жене и соответствующий договор о займе был оформлен.

В то же время Линчевский не ответил на вопрос как, кому и в какой форме он передавал деньги.

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"Это мне напоминает спектакль! Почему когда я дошел до вопросов по существу, мои вопросы снимают?! Все помнят, как вы умыли руки от Онищенко! Мне все понятно, это футбол в одни ворота", – возмущался генпрокурор.

Как сообщал УНИАН ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что по делу народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея говорится о незаконном обогащении на несколько миллионов гривен, его жене заем не предоставлялся. Об этом он сказал во время заседания Регламентного комитета Верховной Рады.

Говоря о представление о привлечении Дейдея к уголовной ответственности, Луценко отметил, что досудебным расследованием было установлено, что при документальном и официально подтвержденном доходе Дейдея и его супруги за период с 01.06.2009 по 31.12.2016 в размере 1 млн 440 тыс. 705 грн, депутат приобрел в совместную собственность активов на сумму 6 млн 393 тыс. 993 грн. По словам генпрокурора, речь идет, в частности, о приобретенной квартире стоимостью 2 млн 893 тыс. 993 грн и два автомобиля, каждый из которых - стоимостью свыше 1,5 млн грн.