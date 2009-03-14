Тернопольская область полностью готова к завтрашним выборам

Тернопольская область полностью готова к проведению 15 марта внеочередных выборов в Тернопольский областной совет.

В этом корреспондента УНИАН заверила председатель областной Территориальной избирательной комиссии Наталия ЧУЙКО.

По ее словам, все районы обеспечены бюллетенями, участки - всем необходимым, по состоянию на сегодня уже должны быть розданы приглашения жителям области с уведомлением, где расположен их участок для голосования.

“Сейчас ожидаем решения Львовского апелляционного суда”, - сообщила Н.ЧУЙКО.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Верховная Рада отменила проведение внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета, назначенных на 15 марта.

ВО «Свобода» обжаловала это решение, и 11 марта Окружной административный суд Тернопольской области обязал ТИК провести выборы в Тернопольский облсовет 15 марта 2009 года.

В свою очередь БЮТ обжаловал во Львовском апелляционном суде решение Окружного админсуда Тернопольской области о возобновлении выборов в Тернопольский облсовет.

Сейчас Львовский апелляционный суд рассматривает эту жалобу БЮТ.