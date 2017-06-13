Военная прокуратура попросила суд не обнародовать информацию о конфискации $1,5 миллиарда Януковича

Военная прокуратура попросила не оглашать приговор Краматорского суда по спецконфискации 1,5 миллиарда долларов экс-президента Виктора Януковича и его окружения в Едином госреестре судебных решений. Об этом сообщил и.о. гендиректора ГП "Информационные судебные системы" Дмитрий Дубинко на запрос руководителя отдела борьбы с коррупцией Центра "Эйдос" Глеба Каневского, передает "УП".

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"Постановлением Военной прокуратуры сил АТО о применении мер безопасности к лицам, которые берут участие в уголовном судопроизводстве от 21 марта 2017 года обязано применить меры безопасности в уголовном производстве по подозрению фигуранта уголовного производства в участии в преступной организации, совершении в ее составе действий, предусмотренных ч. 1 ст. 255 и ч 4 ст. 28 ч. 3 ст. 299 УКУ, в частности, в виде опубликование текста судебного решения по результатам рассмотрения обвинительного акта и соглашения о признании вины (...) для доступа в Реестре до завершения досудебного расследования в уголовном производстве", - сказано в ответе Дубинко.

Как сообщал УНИАН ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко проинформировал о деталях конфискации 1,5 млрд долл. экс-президента Виктора Януковича и его окружения и похвалил Константина Кулика, который на посту военного прокурора возглавлял следствие по этому делу.

По словам Луценко, 28 марта суд в Краматорске принял решение о конфискации этих средств, а поскольку в течение месяца никто не подал апелляцию на это решение суда, то оно вступило в силу.