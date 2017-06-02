Януковича и его окружение нужно судить за коррупцию, нет причин медлить - президент Transparency International

Президент Transparency International Хосе Угас считает, что экс-президента Виктора Януковича и его окружение нужно судить за коррупцию как можно быстрее. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

«Мир знает, кто такой Янукович, что он сделал, – и очень трудно понять, почему со всеми имеющимися доказательствами, которые остались здесь в Украине, не начато мощное расследование против этой личности в контексте коррупции. Мы знаем, что Януковича обвиняют в государственной измене. Генеральный прокурор уверяет, что когда дело о госизмене закончится приговором, тогда будет легче судить Януковича за коррупцию. Но это звучит не очень логично, потому что государственная измена – это одно, а коррупция – другое дело. Можно делать эти две вещи параллельно, если пожелаешь. Однако я не понимаю, почему приговор по делу о государственной измене должен активировать расследования коррупции», - заявил он.

Угас добавил, что судебная система нуждается в реформировании.

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«Украина опоздала с началом антикоррупционных расследований. Чем больше времени проходит – тем труднее собирать доказательства. В то же время в Украине есть базовая инфраструктура для борьбы с коррупцией: система Prozorro, НАБУ, есть обязательства чиновников заполнять е-декларации... Нет причин медлить с громкими антикоррупционными расследованиями», - отметил Угас.

По словам президента TI, за год Украина мало чего достигла в борьбе с коррупцией, в том числе с коррупцией предыдущего режима бывшего президента Виктора Януковича.

Угас заявил, что если нет уголовных расследований о коррупции, то нет никаких шансов вернуть активы.

"Чтобы выявить и вернуть активы, нужно для начала открыть производство, сделать запросы в другие юрисдикции, где находятся деньги или собственность, чтобы те юрисдикции предоставили информацию, на основе которой уже можно совершать законные действия, замораживать эти активы, а затем - возвращать их в Украину. Но нет ни одного шанса вернуть активы, если ты не открыл производство. Как в случае с Януковичем", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в подготовительном заседании Оболонского районного суда Киева, который рассматривает дело о совершении государственной измены экс-президентом Виктором Януковичем, объявлен перерыв до 16 июня.

Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.