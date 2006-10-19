Как Солана шутил с Тимошенко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверила Верховного представителя Евросоюза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности политики Хавьера СОЛАНУ в неизменности европейских устремлений Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время встречи с Х.СОЛАНОЙ Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что рада видеть его в Киеве. По ее словам, в Украине так стремительно разворачиваются события, что очень важно быть понятными для Европы.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что намерения Украины остаются неизменными, «мы имеем четкие европейские устремления, четкие устремления во Всемирную торговую организацию». После этого Х.СОЛАНА улыбнулся и пошутил: «Вы всегда были против ветра». В ответ Ю.ТИМОШЕНКО также засмеялась и сказала, что таковой является ее политическая судьба.

После этого журналистов попросили покинуть помещение, где проходила встреча.