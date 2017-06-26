Порошенко пригласил французских сенаторов посетить Донбасс

В рамках визита во Францию президент Украины Петр Порошенко провел встречу с председателем Сената Франции Жераром Ларше.

Как сообщают в пресс-службе главы государства, стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего межпарламентского сотрудничества.

Порошенко выразил надежду на дальнейшую поддержку Францией европейских устремлений Украины.

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В свою очередь, председатель Сената приветствовал завершение ратификации Соглашения об ассоциации и введение безвизового режима с Европейским Союзом.

Отдельное внимание было уделено ситуации на Донбассе в результате российской агрессии. Порошенко проинформировал собеседника о системных нарушениях Минских договоренностей со стороны России и подчеркнул необходимость соблюдения санкционного режима против Кремля.

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Председатель Сената поддержал продления санкций против РФ.

Президент пригласил французских сенаторов посетить в ближайшее время Украину и ознакомиться с ситуацией, сложившейся на Донбассе.

В то же время глава государства подчеркнул недопустимость несанкционированных поездок французских депутатов местного уровня на территорию оккупированного Донбасса и в Крым.