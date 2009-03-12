Выборы в Тернопольской области никто не отменял

Тернопольская областная территориальная избирательная комиссия обязана организовать и провести выборы в областной совет, несмотря на отмену постановления Верховной Рады об их назначении.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНИАН высказал член Центральной избирательной комиссии Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

«Прежде всего, необходимо развенчать миф о том, что Верховная Рада Украины якобы отменила внеочередные выборы депутатов Тернопольского облсовета», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

По его словам, 3 марта 2009 года Верховная Рада отменила лишь собственное постановление о назначении внеочередных выборов от 18 декабря 2008 года.

«Всякий уважающий себя юрист знает, что к конституционным полномочиям Верховной Рады относится только назначение, но никак не отмена очередных и внеочередных местных выборов. Вообще, отмена назначенных выборов – яркий пример правовых нонсенсов, которые с декабря 2004 года все чаще стали появляться в украинской правотворческой и правоприменительной практике. Ведь, с точки зрения права, постановление о назначении выборов является актом индивидуального действия, который исчерпывает себя в момент публикации. И дальнейшая отмена такого акта никаких юридических последствий не создает вообще», - считает представитель ЦИК.

«В те мрачные для многих годы реакции, когда в Украине судам еще разрешалось принимать решения, основанные на Конституции и законах, а не на пожеланиях контролирующих их политических сил, Конституционный Суд успел сформулировать именно такую правовую позицию», - добавил М.ОХЕНДОВСКИЙ, ссылаясь на определение Конституционного Суда Украины от 21 декабря 2000 года.

М.ОХЕНДОВСКИЙ пояснил, что с момента публикации решения парламента о назначении внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета проведение этих выборов регулируется исключительно нормами Закона «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых и городских председателей». «Начался избирательный процесс. Закон связывает завершение избирательного процесса с единственным событием – официальной публикацией результатов выборов. Никаких иных вариантов закон не оставляет: всякий избирательный процесс, однажды начавшись, может закончиться только при условии, что в назначенный день состоялось голосование, результаты выборов установлены компетентной избирательной комиссией – в данном случае Тернопольской областной - и эти результаты официально опубликованы в установленном законом порядке», - уточнил он.

«Просто так прервать избирательный процесс, который начался в соответствии с законом и по предусмотренным им основаниям, невозможно. Института отмены выборов избирательное законодательство, как демократических государств, так и Украины, не содержит вообще. И это касается любых выборов – будь то выборы президента, выборы народных депутатов, либо местные выборы», - убежден М.ОХЕНДОВСКИЙ.

«В ситуации с тернопольскими выборами налицо попытка создания чрезвычайно опасного прецедента. Кто теперь может гарантировать, что в Верховной Раде где-нибудь в декабре 2009 года не наберется достаточное количество голосов для отмены ее же постановления о назначении очередных выборов Президента Украины в связи с необходимостью экономии выделенных на их проведение средств государственного бюджета? Кстати, из 10,6 миллионов гривень субвенции государственного бюджета на проведение выборов депутатов Тернопольского областного совета ЦИК уже перечислила областной избирательной комиссии 6,4 миллиона. Часть этих средств уже израсходована», - сообщил М.ОХЕНДОВСКИЙ.

В то же время, по его мнению, ситуация, сложившаяся вокруг выборов депутатов Тернопольского облсовета, в определенной мере может оказать воздействие и на доверие избирателей к результатам этих выборов и на их правовую судьбу. «Наверное, нельзя исключать, что те или иные политические силы будут пытаться обжаловать результаты выборов на том основании, что Верховная Рада отменила свое же решение об их назначении. Но с точки зрения закона, такие доводы будут абсолютно несостоятельными. К сожалению, нельзя исключать и того, что вследствие намеренно сформированной в отношении этих выборов атмосферы неопределенности, некоторые избирательные участки в области просто не откроются 15 марта», - считает представитель ЦИК.

М.ОХЕНДОВСКИЙ подчеркнул, что его мнение является частным и не может рассматриваться как официальная позиция Центральной избирательной комиссии.

«ЦИК к организации местных выборов непосредственного отношения не имеет, а Тернопольская областная территориальная избирательная комиссия как организатор выборов в областной совет, на мой взгляд, должна была бы обеспечить их надлежащую подготовку и проведение, а также установить и опубликовать их результаты. Хотя сегодня я коллегам из областной избирательной комиссии не завидую: с одной стороны, вчера окружной административный суд Тернопольской области своим решением обязал их провести выборы 15 марта, с другой – ставший уже притчей во языцех окружной административный суд г. Киева сегодняшним определением проводить выборы вообще запретил. Теперь заинтересованным сторонам осталось дождаться, с каким из двух документов в областную комиссию раньше придут судебные исполнители, ведь исполнять-то формально нужно оба, вопрос лишь: в каком порядке», - резюмировал М.ОХЕНДОВСКИЙ.