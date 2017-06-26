Порошенко заговорил о подготовке "формулы Макрона" в рамках "нормандского формата"

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о достижении договоренности согласовать проекты решений «нормандского формата» по деоккупации Донбасса, которые могут быть названы «формулой Макрона».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном сегодня в Париже.

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«После нашей сегодняшней встречи с господином президентом у меня появилось гораздо больше оптимизма. Мне очень импонирует подход господина президента, ориентированный на результат, конкретный, практический без лишних разговоров», - отметил он.

«Наша договоренность, что мы положим на бумагу проекты возможных решений «нормандского формата», возможно он будет называться «формула Макрона», но мы сможем на сегодняшний день предъявить обществу план принесения мира и деоккупации востока Украины. Уверен в том, что это именно то, чего ждет Украину, мир», - добавил президент.