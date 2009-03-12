Луценко похвастал, что в Минфине его уважают
18:38, 12 марта 2009Политика
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Милиции подняли зарплату
Министерство финансов Украины подписало документы на повышение с марта зарплат сотрудникам милиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.
«Вчера Минфин подписал план, что уже в марте милиция получит где-то на 12-15% больше в зависимости от службы. Это мизер, он не покрывает инфляцию, но и это результат уважения к работе милиции», - сказал министр.
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