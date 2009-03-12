Луценко похвастал, что в Минфине его уважают

Министерство финансов Украины подписало документы на повышение с марта зарплат сотрудникам милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Вчера Минфин подписал план, что уже в марте милиция получит где-то на 12-15% больше в зависимости от службы. Это мизер, он не покрывает инфляцию, но и это результат уважения к работе милиции», - сказал министр.