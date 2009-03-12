Луценко знает, что делать, чтобы «зваричей» не было в природе

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает, что масштабы взяточничества в стране были бы меньше, если бы задержанные за это преступление получали наказание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам в Полтаве.

«Если бы так произошло, что каждый год полторы тысячи человек, обвиненных во взяточничестве, доходили до суда, и из них тысяча человек получали хотя бы минимальный срок наказания, атмосфера в стране была бы совершенно иная: таких бы «зваричей» не могло бы быть в природе. Потому что «зваричи» - это результат коррупции во всех системах государственной власти.”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, “вся государственная машина страны пронизана коррупцией, которая остается безнаказанной, - не потому, что плохо работают правоохранители, а потому, что взяточники не получают наказания».

При этом министр выразил надежду, что «и прокуратура, и СБУ, и милиция, и судебная система прижгут эту болячку показательно для всего общества (имеется в виду экс-судья Игорь ЗВАРИЧ - УНИАН), это было бы очень важно».

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2008 года против тогдашнего председателя Львовского апелляционного админсуда И.ЗВАРИЧА Генпрокуратура возбудила уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков по месту работы и жительства председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

15 декабря УСБУ во Львовской области объявило И.ЗВАРИЧА в розыск, поскольку он исчез из частной клиники, в которой находился на лечении.

18 декабря 2008 года Верховная Рада дала согласие на его освобождение от должности и арест.

9 марта этого года сотрудники Службы безопасности Украины задержали И.ЗВАРИЧА во Львове, и сейчас он находится Киевском следственном изоляторе Государственного департамента исполнения наказаний.