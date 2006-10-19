Кинах: ”Вася держит Петю, а Петя держит Васю за другое место”

Представитель блока "Наша Украина" Анатолий Кинах выступает за то, чтобы "Наша Украина" возобновила переговоры по созданию коалиции с Партией регионов.

"Оппозиция – это не самоцель. В парламенте надо формировать мощную коалицию", - сказал Кинах в интервью журналистам.

По его словам, "антикризисная коалиция не имеет перспектив, поэтому надо вступать в переговоры по формированию новой коалиции, которая бы отстаивала общенациональные интересы".

Кинах также отметил, что недопустима ситуация, когда "Вася держит Петю, а Петя держит Васю за другое место".

Вместе с тем депутат поддержал отставку министров, представленных в правительстве по квоте "Нашей Украины".

"Если политическая сила объявляет о переходе в оппозицию, то по всей вертикали исполнительной власти, в том числе и Кабинете министров, ее представители должны покинуть должности", - сказал Кинах.

Поддержал отставку министров-"нашеукраинцев" и представитель БЮТ Александр Турчинов: "Это правильный шаг, другого и не могло быть".

По его словам, решение "Нашей Украины" отвечает "европейской практике, когда министры после заявления о переходе в оппозицию идут в отставку".

"Надеюсь, что завтра они не изменят своего решения", - добавил Турчинов.

Украинская правда