Путин собрался в Крым

Президент России Владимир Путин 24 июня посетит оккупированный Крым, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер намерен принять участие в церемонии открытия седьмой смены 2017 года, посвященной самой знаменитой артековке в мире – американской школьнице Саманте Смит.

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"24 июня в Республике Крым Владимир Путин посетит международный детский центр "Артек". Путин также ознакомится с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря, проводимой с 2014 года, и осмотрит ход работ по строительству лагеря "Солнечный", – говорится в анонсе пресс-службы Кремля.