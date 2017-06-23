Путин собрался в Крым
18:15, 23 июня 2017Политика
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На полуострове российский лидер посетит международный детский центр "Артек".
Владимир Путин / фото REUTERS
Президент России Владимир Путин 24 июня посетит оккупированный Крым, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер намерен принять участие в церемонии открытия седьмой смены 2017 года, посвященной самой знаменитой артековке в мире – американской школьнице Саманте Смит.
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"24 июня в Республике Крым Владимир Путин посетит международный детский центр "Артек". Путин также ознакомится с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря, проводимой с 2014 года, и осмотрит ход работ по строительству лагеря "Солнечный", – говорится в анонсе пресс-службы Кремля.
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