Сколько будет стоить украинцу членство в НАТО

Членство Украины в НАТО будет стоить каждому украинцу лишь 4 гривни ежегодно а НАТО сразу будет строить нам дороги и даже аэропорты. Так утверждают агитаторы за альянс в рамках новой информационной программы. А вот когда они убедят большинство украинцев пристать к альянсу - никто не говорит.

Безопасно и недорого. Так оценивает возможное членство Украины в НАТО эксперт Института внешней политики Александр Палий. Как доказательство - приводит пример Польши, Чехии и Прибалтийских стран. На территории этих государств до сих пор не построили ни одной американской военной базы, ежегодно государства платят в НАТОвский бюджет не больше 30 миллионов долларов, а военные здесь как и раньше пользуются оружием советского образца.

Вместо этого Северно-атлантический альянс тратит миллионы долларов на перестройку дорог, портов и аэродромов в тех странах, которые недавно присоединились к НАТО. Специалисты убеждены - вступление Украины в эту военно-политическую организацию станет для западных бизнесменов сигналом о том, что сюда можно безопасно вкладывать инвестиции. Одна только Польша получила в девяносто седьмом году три миллиарда долларов, а в год вступления страны в НАТО - в девяносто девятом - восемь миллиардов долларов инвестиций.

Владислав Яснюк, заместитель директора департамента НАТО МИД: "Часто говорят - нет, это не связано с подготовкой Польши к членству в НАТО, это связано с членством в Европейском союзе. Так я хотел бы напомнить, что членство в Европейском союзе Польша получила в 2004 году. А мы говорим о 97, 98, 99 годах."

Такими аргументами эксперты будут пытаться убедить украинское общество изменить свое мнение относительно НАТО. Ведь противники евроатлантической интеграции Украины пока еще в большинстве. Согласно с последними социологическими исследованиями против сближения с НАТО выступает 53 процента населения. Однако социологи отмечают и тенденцию роста количества сторонников блока. Сравнительно с весной их стало больше на пять процентов. Научные работники говорят: если бы референдум провели через три года, то его результаты могли бы удивить противников вступления в альянс.

Социологи отмечают - сторонников НАТО стало больше среди разных слоев населения Украины. Однако больше всего Украину в НАТО хотят видеть именно военные.

5 канал