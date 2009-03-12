Посол США: на президентских выборах в Украине возможны неожиданности

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР считает, что все ветви украинской власти должны работать на возобновление доверия граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом У.ТЕЙЛОР заявил вчера на пресс-конференции в Луганске, где находился с рабочей поездкой.

У.ТЕЙЛОР считает, что для украинской власти на сегодня важнейшим заданием является возобновление доверие граждан. Национальный банк, Президент, Верховная Рада, Кабинет министров должны разработать общую программу действий относительно возобновления доверия к национальной валюте, банковской системе. Именно для этого необходимо сотрудничество всех ветвей власти.

Кроме того, У.ТЕЙЛОР не исключает, что на президентских выборах в Украине могут быть неожиданности, кризис может иметь политические последствия.

«Я надеюсь, что власть в Киеве сможет собраться, поскольку это угроза и им самим», - отметил он.

Также на сегодня посол США не видит угрозы раскола Украины по линии Восток-Запад.

«Есть очевидные расхождения в уровне поддержки политических партий на Востоке и Западе. Но в ходе своих поездок я убедился, что имеет место чувство единства страны и на Западе, и на Востоке», - добавил он. По мнению посла, и на Востоке, и на Западе, и в Центральной Украине людям присущи общие ценности базового уровня: забота о детях, о своем обществе. Люди обсуждают украинскую историю, культуру и тому подобное.