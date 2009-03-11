Турчинов объяснил, в чем сложность с зарплатой госслужащих

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает недопустимым снижение зарплат среднему звену госслужащих в связи со снижением зарплат высшим должностным лицам.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ТУРЧИНОВ высказал сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Этот вопрос для нас очень важен, поскольку мы можем пойти и пойдем на ограничение заработных плат политических деятелей, таких как Президент и народные депутаты, министры. В то же время, мы не можем сократить зарплаты государственным служащим», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По мнению вице-премьера, механизмы сокращения зарплат высшим должностным лицам должны быть четко определены. «Сложность здесь состоит в том, что зарплаты всех государственных служащих привязаны по рангу к зарплате министра как к базе, поэтому для нас очень важно пойти на ограничение для политических деятелей, но сохранить уровень заработной платы государственным служащим», - пояснил он.

А.ТУРЧИНОВ напомнил, что уровень зарплаты государственных служащих не пересматривался в течение года. «Заработная плата у госслужащих не увеличивалась в этом году, более того, - многие из них в связи со скромными финансами не получают премии и для нас принципиально сохранить профессионалов на должностях госслужащих», - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 2 марта премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что инициирует сокращение втрое зарплаты для высокопоставленных должностных лиц.

3 марта Верховная Рада постановила вдвое уменьшить зарплату Президенту, премьеру, народным депутатам и другим высоким должностным лицам. За принятие постановления «О мерах по упорядочению отдельных расходов государственного бюджета Украины» проголосовали 374 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, принятие постановления поддержал 151 депутат от фракции Партии регионов, 142 – от БЮТ, 34 – от фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, 27 – от КПУ и 20 – от Блока Литвина.