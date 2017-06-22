Ситуация на Донбассе и работа "нормандского формата": Геращенко рассказала, о чем говорят Порошенко и Меркель

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи в Брюсселе с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель обсуждает ситуацию на Донбассе, работу «нормандского формата» и минский процесс.

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Об этом сообщила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Встреча президента Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита ЕНП в Брюсселе. Ключевые темы разговора - ситуация на Донбассе, работа «нормандского формата», минский процесс», - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко проводит двустороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Встреча проходит в Брюсселе на полях саммита Европейской народной партии. Напомним, Порошенко сегодня, 22 июня, совершает рабочий визит в Брюссель.

Ожидается, что президент проведет встречу с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также другими лидерами государств - членов Евросоюза.

Кроме того, Порошенко примет участие в расширенном саммите Европейской народной партии.

Глава государства проинформирует собеседников об обострении ситуации с безопасностью на Донбассе, состояние выполнения и конкретные случаи нарушения российской стороной Минских договоренностей с целью обеспечения положительного решения Европейского Совета о продлении секторальных санкций против России.

Также Порошенко планирует обсудить вопросы, связанные с подготовкой к саммиту Украина-ЕС 12-13 июля в Киеве.