В Брюсселе проходит встреча Порошенко с Меркель

15:26, 22 июня 2017
Политика
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Встреча проходит в Брюсселе на полях саммита Европейской народной партии.

Ангела Меркель и Петр Порошенко в Брюсселе / фото twitter.com/STsegolko

Президент Украины Петр Порошенко проводит двустороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, встреча проходит в Брюсселе на полях саммита Европейской народной партии.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня, 22 июня, находится с рабочим визитом в Брюсселе.

Ожидается, что президент проведет встречу с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также другими лидерами государств-членов Евросоюза.

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Кроме этого, Порошенко примет участие в расширенном саммите Европейской народной партии.

Глава государства проинформирует собеседников об обострении ситуации с безопасностью на Донбассе, о состоянии выполнения и конкретных случаях нарушения российской стороной Минских договоренностей с целью обеспечения положительного решения Европейского Совета о продлении секторальных санкций против России.

Также Порошенко планирует обсудить вопросы, связанные с подготовкой к саммиту Украина-ЕС 12-13 июля в Киеве.

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Теги: #Порошенко и Меркель#Порошенко в Брюсселе