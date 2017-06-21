Организаторы блокады ОРДЛО заявили о подготовке к перекрытию грузовых ж/д перевозок из России

Штаб блокады ОРДЛО заявляет, что начнет блокаду грузовых перевозок по РФ, если власть не выполнит их требования, а именно прекратит закупку российского угля и угля из ОРДЛО, которое транспортируется в Украину через территорию РФ. Об этом пишет ТСН.uа со ссылкой на сообщение представителей блокадников.

Отмечается, что нынешняя акция станет вторым этапом торговой блокады Донбасса, которую начали активисты в феврале.

Кроме того, командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский заявил, что после того, как в марте власти отреагировали на блокаду, торговля с Россией - продолжилась. Виногородский также заявил, что власть не выполнила требований по освобождению военнопленных.

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"Вот некоторые говорят: блокировали, блокировали и никого не виблокировали. Поэтому мы еще раз объясняем: наша задача - не обменивать военнопленных, наша задача - надавить на тех, кто организовали торговлю с оккупированными территориями. Если уж они смогли организовать торговлю с оккупантами, значит, они могут организовать и обмен наших военнопленных. Мы настаиваем: это дело государства. А мы как граждане этой страны требуем от государства выполнить обязательства перед нами", - подчеркнул Виногородский.

Сейчас активисты блокады мобилизуют силы, после чего планируют физически блокировать железную дорогу.

"Мы видим, что в нарушение интересов Украины идет закупка российского угля, в том числе угля с ОРДЛО. Заявления премьер-министра и министра энергетики делами не подкреплены. Поэтому блокадчики сядут на рельсы. Это планируется сделать после того, когда будет зконцентровано те силы, которых будет достаточно для того, чтобы противодействовать тітушкам, которые собираются на местах. В том числе незаконным действиям бывшего "Беркута", который готовится для этого Министерством внутренних дел", - сказал нардеп Семен Семенченко.

Смотря кадры из видео с места событий, правоохранителей действительно стянули на станцию Ромодан в Полтавский области. По данным активистов, там находится около сотни бойцов Нацгвардии и 50 спецназовцев бывшего "Беркута". Местная активистка Лаура Литвинова опубликовала видео, на котором видно правоохранителей.