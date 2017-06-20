В посольстве Литвы обсудили систему добровольческой обороны в Украине

В Посольстве Литовской Республики в Украине прошел круглый стол на тему «Перспективы развития системы территориальной добровольческой обороны в Украине», в котором приняли участие представители государственных учреждений и добровольческих общественных организаций.

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Он стал продолжением Вильнюсской конференции 23-26 ноября 2016 года «Сотрудничество государства и граждан в обеспечении территориальной обороны страны», которая была организована Литовским союзом стрелков, Добровольческими силами обороны края и Министерством обороны края Литовской Республики.

Участники круглого стола ознакомились с достигнутым прогрессом в развитии системы территориальной обороны Украины на основе добровольческой участия граждан.

В дискуссии приняли участие представители Литовского союза стрелков, Добровольческих сил обороны края, Министерства обороны края Литовской Республики и Посольства Литовской Республики в Украине. Также были приглашены к участию представители посольств США, Эстонии, Латвии, Польши и других стран НАТО и ЕС.