Проект закона о реинтеграции Донбасса: БПП отказался согласовать регистрацию в Раде без Порошенко

Представитель президента в парламенте, заместитель председателя фракции “Блока Петра Порошенко” Ирина Луценко заявляет, что законопроект о восстановлении государственного суверенитета на Донбассе не может быть зарегистрирован без дополнительных замечаний главы государства.

Читайте такжеПарубий раскрыл основные положения законопроекта об изменении формата АТОКак передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам, комментируя вопрос, что законопроект о реинтеграции Донбасса якобы может быть зарегистрирован в парламенте уже буквально на днях.

“Я думаю, что без президента, без его дополнительных замечаний, а вы слышите, какие основательные замечания президент делает по любым инициативам, этот законопроект не будет зарегистрирован”, - сказала Луценко.

Она добавила, что рабочая группа по наработке этого документа состоит из аналитиков СНБО, народных депутатов, среди которых представители “Народного фронта” и “Блока Петра Порошенко”.

“БПП не будет согласовывать регистрацию этого закона до момента, пока не приедет президент, не будут согласованы последние позиции”, - добавила представитель президента в ВР.

Как сообщал УНИАН, СНБО представит на рассмотрение главы государства законопроект о восстановлении государственного суверенитета на Донбассе.

14 июня Порошенко заявил, что Украина останется беззащитной в случае отмены АТО и непредоставление военным права адекватно действовать.

«Если мы отменим АТО и одновременно не предоставим военным право действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украину беззащитной», - сказал Порошенко.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. В частности, он отметил, что необходимо не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными РФ, но и четко на законодательном уровне определить принципы государственной политики по их освобождению.

Для этого, считает Турчинов, необходима новая эффективная технология защиты Украины от агрессора. Она может предусматривать предоставление президенту права использовать Вооруженные силы Украины и другие военные формирования против агрессии РФ. Кроме того, секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе и военно-гражданскими администрациями.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий 19 июня сообщил, что законопроект о реинтеграции Донбасса может быть зарегистрирован в парламенте в ближайшие дни.