Турчинов представил концепцию закона о деоккупации Донбасса - Парубий

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на заседании фракции "Народного фронта" презентовал концепцию закона о деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил спикер Верховной Пады Андрей Парубий, который также участвовал в заседании, передает "Громадське".

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"Сейчас обсуждается именно концепция, и это правильный подход, чтобы на начальном этапе определить его основные позиции. Собственно, это изменение статуса, признание оккупированных территорий формально оккупированными и самое главное — это определение юридических предпосылок для ведения боевых действий и военных операций, чтобы этот закон давал такое законодательное право для главнокомандующего и СНБО", — сказал Парубий.

Спикер парламента подчеркнул, что текст законопроекта пока не готов, речь идет исключительно о концепции.

Ранее Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. В частности, он подчеркнул, что необходимо не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными РФ, но и четко на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению.

Для этого, считает Турчинов, необходима новая эффективная технология защиты Украины от агрессора. Она может предусматривать предоставление президенту права использовать Вооруженные силы Украины и другие военные формирования против агрессии РФ. Кроме того, секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе и военно-гражданскими администрациями.