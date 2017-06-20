Порошенко сегодня встретится с госсекретарем и министром обороны США

Президент Украины Петр Порошенко сегодня во время рабочего визита в США проведет ряд переговоров. Об этом он сказал во время встречи с украинской общиной, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Читайте такжеПорошенко объяснил, почему для него важно встретиться с Трампом раньше ПутинаКроме переговоров с вице-президентом Майком Пенсом и Дональдом Трампом, состоятся встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

Напомним, 20 июня запланирована встреча Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом, на которую придет Дональд Трамп.