Порошенко сегодня встретится с госсекретарем и министром обороны США
09:12, 20 июня 2017Политика
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Порошенко уже начал визит в США.
Порошенко прибыл в Америку / фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко сегодня во время рабочего визита в США проведет ряд переговоров. Об этом он сказал во время встречи с украинской общиной, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
Читайте такжеПорошенко объяснил, почему для него важно встретиться с Трампом раньше ПутинаКроме переговоров с вице-президентом Майком Пенсом и Дональдом Трампом, состоятся встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром обороны США Джеймсом Мэттисом.
Напомним, 20 июня запланирована встреча Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом, на которую придет Дональд Трамп.
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