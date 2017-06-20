Рада может обязать провайдеров иметь дополнительное оборудование для отключения запрещенных сайтов

На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект о вопросах безопасности в информационной сфере. Об этом журналистам в парламенте сказал первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко, сообщает пресс-служба БПП.

"Вопрос контроля за информационным пространством страны - это вопрос безопасности страны. Не забывайте, что мы находимся в стадии войны, и со стороны России используются различные интернет технологии для воздействия на информационное пространство нашей страны. Это важнейший на сегодняшний день вопрос, которым надо серьезно заниматься ... У нас есть для этого совет СНБО. Поэтому на этой неделе, по моей информации, должен быть зарегистрирован и подан на рассмотрение ВР соответствующий законопроект. Это закон о вопросах безопасности в информационной сфере. Суть документа в том, что провайдер должен иметь дополнительное оборудование для оперативного отключения тех сайтов, которые, по решению суда, не соответствуют законам Украины", - подчеркнул парламентарий.

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"И здесь возникает экономический вопрос... Каким образом помочь провайдерам приобрести это оборудование. И здесь вопрос к Кабинету министров, когда, возможно, стоит говорить об изменениях в бюджет страны о выделении средств на кредитование бизнеса, для приобретения этого оборудования. По моей информации, одному провайдеру нужно будет приобрести оборудования на 1,2-1,5 млн долларов", - отметил Кононенко.

Как сообщал УНИАН, 16 мая президент подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения. Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.