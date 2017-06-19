Глава Нацгвардии рассказал, сколько Россия готовилась к оккупации Крыма

Россия последовательно и целенаправленно готовилась к оккупации Крыма как минимум десять лет. Об этом рассказал глава Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров в интервью "Апострофу".

По его словам, в 2014 году Россия приступила к реализации своего плана по аннексии Крыма, к которому готовилась не менее десяти лет.

"Я был командиром бригады в Крыму, командовал частями в Красноперекопске, в Симферополе, в Севастополе... И я видел, как с 2005 года офицеров Черноморского флота России в Крыму, которые родились в Украине, имели украинские корни, жен, семьи, россияне начали убирать из Севастополя, из Крыма", - рассказал глава Нацгвардии.

Он отметил, что в Крыму оставались только те, кто родился в России и не имел никакой связи с Украиной.

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"Они уже готовились к какой-то агрессии. Об этом не принято было тогда говорить, но сегодня аналитика показывает, что это было не совпадение", - подчеркнул Аллеров.

По его мнению, Оранжевая революция 2004 года показала, что украинцев не очень устраивает статус колонии России, где каждая попытка Украины стать реально независимой и идентифицировать себя как отдельную нацию и государство всегда вызывала огромное возмущение.

"И война, которая началась в 2014 году, – это доказательство того, что Россия никогда не видела Украину независимой страной", - подытожил руководитель Национальной гвардии.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.