"Крым не наш! И так все это знают": Макаревич сразил стихами путинских троллей
Российский музыкант написал стихотворение об украинском Крыме.
Российский музыкант Андрей Макаревич написал новое стихотворение, навеянное оккупацией украинского Крыма и попытками путинских троллей переписать историю.
Читайте также"Со мной в гробу мой украинский паспорт": Дорн записал обращение - объяснил свою гражданскую позицию (видео)
Музыкант опубликовал на своей странице в соцсети Facebook:
"Андрей, где ваши злые песни
И политический кураж?
Вы раньше были интересней,
Пока кричали "Крым не наш!"
И я за стол сажусь уныло,
Своё перо чиню остро,
беру бумагу и чернила,
И, посидев, кладу перо.
Собаку носит. Ветер лает.
Что о больном напоминать?
Одни - и так всё это знают.
Другие - не желают знать"
За четыре часа пост Макаревича в Facebook набрал почти 3,5 тыс. лайков.
Справка. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.