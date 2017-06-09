"Крым не наш! И так все это знают": Макаревич сразил стихами путинских троллей

Российский музыкант Андрей Макаревич написал новое стихотворение, навеянное оккупацией украинского Крыма и попытками путинских троллей переписать историю.

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Музыкант опубликовал на своей странице в соцсети Facebook:

"Андрей, где ваши злые песни

И политический кураж?

Вы раньше были интересней,

Пока кричали "Крым не наш!"

И я за стол сажусь уныло,

Своё перо чиню остро,

беру бумагу и чернила,

И, посидев, кладу перо.

Собаку носит. Ветер лает.

Что о больном напоминать?

Одни - и так всё это знают.

Другие - не желают знать"

За четыре часа пост Макаревича в Facebook набрал почти 3,5 тыс. лайков.

Справка. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.