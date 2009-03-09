Ющенко, Тимошенко и Литвин возложили цветы к памятнику Шевченко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко по случаю 195-й годовщины со дня рождения Великого Кобзаря.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

В церемонии возложения также приняли участие члены правительства, народные депутаты, представители местных властей.