Ющенко, Тимошенко и Литвин возложили цветы к памятнику Шевченко
10:31, 09 марта 2009Политика
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195-я годовщина Кобзаря
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко по случаю 195-й годовщины со дня рождения Великого Кобзаря.
Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.
В церемонии возложения также приняли участие члены правительства, народные депутаты, представители местных властей.
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