СНБО рассмотрит законопроект о восстановлении государственного суверенитета на Донбассе в ближайшее время - Геращенко

Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время рассмотрит законопроект "Об особенностях государственной политики восстановления государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины". Об этом в Facebook сообщила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко.

Читайте такжеТука объяснил некоторые тезисы законопроекта о завершении АТООна сообщила, что проходит заседание рабочей группы по доработке законопроекта о деоккупации и реинтеграции Донбасса. В заседании участвуют руководители фракций коалиции, депутаты и секретарь СНБО Александр Турчинов. По ее словам, они работают вместе с экспертами над этим проектом по поручению президента Петра Порошенко.

"Сегодня мы работали несколько часов, дошлифовываем определенные дискуссионные моменты законопроекта "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины", - заявила Геращенко.

"В ближайшее время состоится СНБО, где будет рассмотрен этот законопроект и принято окончательное решение. Также предложила в ближайшее время провести дискуссию насчет этих наработок на неформальной минской платформе, что создана и успешно работает в ВР", - отметила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, СНБО подаст на рассмотрение Порошенко законопроект о возобновлении государственного суверенитета на Донбассе.

14 июня Порошенко подчеркнул, что Украина останется беззащитной в случае отмены АТО и непредоставления военным права адекватно действовать.

Ранее Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. В частности, он подчеркнул, что необходимо не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными РФ, но и четко на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению.

Для этого, считает Турчинов, необходима новая эффективная технология защиты Украины от агрессора. Она может предусматривать предоставление президенту право применять Вооруженные силы Украины и другие военные формирования против агрессии РФ. Кроме того, секретарь СНБО выступил за создание оперативного штаба с широкими полномочиями для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, в том числе и военно-гражданскими администрациями.