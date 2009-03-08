УНП берет под защиту место в Киеве, где жил Василий Стус

Святошинская районная организация Украинской народной партии намеревается установить памятный знак на месте дома, где жил Василий Стус в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, на днях они совместно с активистами КУНа и “Зеленого мира” провели акцию против вырубки сквера, расположенного по адресу г. Киев, пр.Победы, 119.

«Следующий шаг, который намерена осуществить УНП, - установление памятного знака на месте расположения усадьбы семьи В.Стуса и привлечения к этому событию авторитетных общественных деятелей, народных депутатов Украины и представителей Украинской православной церкви Киевского патриархата», – отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, два года назад киевская общественность инициировала создание сквера имени В.Стуса на незастроенном участке с зелеными насаждениями, где в 60-х – 70-х годах стоял нарядный домик, на втором этаже которого жил с женой и сыном величайший украинский поэт В.Стус. «Однако киевская власть, проигнорировав волю киевлян, отдала преимущество проекту создания на этом месте развлекательного комплекса», - констатирует пресс-служба УНП.

«В конце февраля появилась информация, что лица, приватизировавшие этот участок, намереваются вырубить реликтовые и более молодые деревья на ней, пока суд не упразднил документов, выданных Киевской городской властью с нарушением ряда украинских законов. Чтобы не допустить этого, местная УНП вместе с представителями других общественных организаций и небезразличными гражданами обновили информационные таблички об основании сквера, недавно уничтоженные неизвестными и зашиповали деревья, чтобы предотвратить их уничтожение», - сообщили в пресс-службе.