Ющенко поздравил женщин с 8 марта: мы любим вас, и верим в вашу взаимность

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил соотечественниц с Международным женским днем и пожелал всем счастья.

«Я сердечно поздравляю вас с праздником, который начинает весну. Поздравляю матерей, наших любимых, сестер, подруг, дочек до наименьшего и самого дорогого цветочка», - говорится в поздравлении, текст которого размещен на Официальном сайте Президента.

«Мы благодарим вас. За любовь, за чувства, которые оберегают всех нас - ваших мужчин. Вы - самые волшебные и, бесспорно, самые мудрые», - отметил Президент.

Он пожелал счастья и добра, светлой, весенней надежды.

«Весна идет. Жизнь просыпается. Жизнь улыбается. И сегодня, и в будущий майский День Матери, и каждый день - легко и приятно сказать вам: Мы любим вас. И верим в вашу взаимность», - отметил В.ЮЩЕНКО.