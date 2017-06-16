"Парламентский талибан": Геращенко рассказала Олбрайт о "демонизации" конвенции по правам женщин в Раде

«Парламентский талибан» демонизирует Стамбульскую конвенцию по предотвращению насилия в отношении женщин, и поэтому ее ратификация тормозится.

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Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, член межфракционного объединения «Равные возможности» Ирина Геращенко заявила на встрече с Советом директоров Национального демократического института международных отношений (США) во главе с бывшим государственным секретарем США Мадлен Олбрайт, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Кабмина.

Геращенко отметила важность принятия Верховной Радой Стамбульской конвенции, что до сих пор тормозится.

«У нас есть «парламентский талибан», который демонизирует конвенцию. Поэтому мы рассчитываем на поддержку неправительственного сектора», - сказала она.

В то же время Геращенко сообщила о положительной динамике подписания женщинами контрактов на службу в Вооруженных силах Украины. По словам первого заместителя председателя Верховной Рады, сейчас в украинской армии служат 21 тыс. 363 женщины, но только 3 тыс. 209 из них относятся к офицерскому составу.

Кроме того, Геращенко акцентировала внимание на массовых нарушениях прав женщин на временно оккупированных территориях. Она осудила отсутствие должной реакции мирового сообщества на сексуальные домогательства боевика к женщине-наблюдателю Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в мае, когда только правительства Украины, Германии и Франции выступили с соответствующими заявлениями.

В свою очередь Олбрайт подчеркнула, что «чрезвычайно важно положить конец насилию над женщинами, и не только физическому насилию».

По ее мнению, кроме создания возможностей для самореализации женщин, они сами должны быть активными.

«Важно иметь достаточное количество женщин, которые готовы идти за теми, кто уже пришел в политику. Я говорю это и в США: неважно, сколько ступенек на пути гендерного равенства преодолено. Если желающих будет недостаточно - все может вернуться назад», - подчеркнула Олбрайт.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Революция достоинства стала поворотным моментом в гендерной политике Украины, до того времени украинские власти занимались имитацией введения равноправного статуса и гендерного равенства.

Вице-премьер также сообщила, что вскоре будут объявлены конкурсы на должность правительственного уполномоченного по вопросам гендерного равенства, а также должности в его офисе.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября 2016 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проект закона "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями" (Стамбульская конвенция) (№0119).

17 ноября ВР отправила этот законопроект на доработку в Комитет по иностранным делам.

Стамбульская конвенция, принятая 11 мая 2011 года странами - членами Совета Европы, стала первым юридически обязывающим документом в Европе, которым применяется комплексный подход к борьбе с насилием в отношении женщин. Украина подписала Стамбульскую конвенцию 7 ноября 2011 года.