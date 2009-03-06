БЮТовцы «искренне поверили», что Наливайченко начнет новую жизнь?

Большинство членов фракции БЮТ проголосовали за назначение Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО председателем Службы безопасности Украины, надеясь, что СБУ больше не будет заниматься политическими преследованиями.

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН высказал заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

«230 народных депутатов, которые сегодня проголосовали за назначение В.НАЛИВАЙЧЕНКО, искренне поверили, что председатель СБУ начнет новую жизнь, и не будет заниматься политическими преследованиями, а будет защищать украинское общество от внешних угроз и терроризма», - сказал он.

При этом Н.ТОМЕНКО напомнил, что раньше многие его коллеги неоднократно говорили о недопустимости втягивания СБУ в политику.

Он заметил, что за период, когда В.НАЛИВАЙЧЕНКО был временно исполняющим обязанности председателя СБУ, это ведомство превратилось в “заполитизированный орган, занимающийся преследованиями, и институт, приоритетами которого являются изучение проблем национальных освободительных движений и Голодомора”. По словам заместителя председателя ВР, тема Голодомора действительно важна, но СБУ должна выполнять другую работу.

Отвечая на вопрос, почему он не голосовал за назначение В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ, Н.ТОМЕНКО заметил, что не готов изменить свою точку зрения “и поверить в новую принципиальную, честную деятельность руководства СБУ”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, Верховная Рада Украины по представлению Президента назначила В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ. За принятие соответствующего постановления проголосовали 230 народных депутатов из 438, зарегистрированных в сессионном зале, в частности, 149 депутатов от фракции БЮТ, 61 - от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и 20 - от фракции Блока Литвина.