Тимошенко победила в конкурсе на самую сильную женщину

Третий год подряд Юлию ТИМОШЕНКО называют «Самой сильной женщиной страны» в ежегодном суперконкурсе «Сильная и стильная», который проводит среди читательниц редакция «Женского журнала».

Как сообщили УНИАН в редакции "Женского журнала", эксклюзивные награды вручают тем, кто, по мнению украинских читательниц, достиг значительных успехов в общественно-политической деятельности, бизнесе, тем, кто стал признанным авторитетом в мире моды и красоты или эталоном женского обаяния и уверенности.

Массовое голосование проводится в течение всего года, в нем принимают участие читательницы "Женского журнала". Они определяют победительниц в четырех номинациях: «Самая сильная», «Самая стильная», «Самая обаятельная», «Самая успешная». Имена победительниц ежегодно объявляются в мартовском номере «Женского журнала» в преддверии Международного женского дня. Победительницам вручаются оригинальные статуэтки – бронзовый «женский Оскар».

Победа Ю.ТИМОШЕНКО – третья: и в 2006, и в 2007 годах ее тоже называли «Самой сильной женщиной страны». Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз подтвердила, что в глазах украинок она – воплощение силы духа и уверенности. Ее умение достигать на первый взгляд нереальных целей восхищает и изумляет женщин, что и подтверждает безоговорочная победа премьер-министра Украины в конкурсе «Сильная и стильная», отметили в редакции журнала. "Это неоспоримое свидетельство не просто популярности Ю.ТИМОШЕНКО, но и того, что ее жизненная стратегия – быть успешной, достигать даже неосуществимого, оставаясь при этом утонченной и женственной, – близка и понятна украинкам", - отмечают организаторы конкурса.

По версии "Женского журнала", в 2008 году «Самой стильной» женщиной стала модель Влада ЛИТОВЧЕНКО. Титул «Самой обаятельной» читательницы «Женского журнала» отдали телеведущей Маше ЕФРОСИНИНОЙ, а «Самой успешной» стала певица Ани ЛОРАК.