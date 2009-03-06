ВР уже через 10 дней ждет Наливайченко на ковер

Верховная Рада Украины приняла постановление «О некоторых вопросах организации деятельности СБУ».

Как передает корреспондент УНИАН, документ поддержали 233 из 417 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Постановлением предусмотрено, что парламент 17 марта заслушает отчет председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО о функционировании Службы безопасности и ее кадровом обеспечении.

В постановлении также признано целесообразным создание Временной специальной комиссии ВР по вопросам реформирования СБУ.

Руководителю СБУ рекомендовано безотлагательно инициировать пересмотр решений по кадровым вопросам относительно назначения руководящего состава органов и подразделений СБУ с целью их приведения в соответствие с Конституцией и законом об СБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, Верховная Рада Украины по представлению Президента назначила В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем Службы безопасности Украины.