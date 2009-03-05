Таможенник Шепитько вышел на свободу

Заместителя начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тараса ШЕПИТЬКО освободили из-под стражи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, это подтвердил первый заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, освобождение Т.ШЕПИТЬКО стало возможным благодаря решению суда и действиям народных депутатов от БЮТ, которые прибыли к следственному изолятору временного содержания, где находился Т.ШЕПИТЬКО.

«Освобождение ШЕПИТЬКО также состоялось благодаря действиям Генеральной прокуратуры, которая возбудила уголовное дело против следователя СБУ за незаконные действия», - заявил А.КОЖЕМЯКИН.

Народный депутат отметил, что следователи СБУ получили указание выпустить Т.ШЕПИТЬКО еще в 14.00, но только в 15.00 прибыли в следственный изолятор с необходимыми документами.

Как сообщал УНИАН, 2 марта следственное управление СБУ возбудило уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО.

Исполняющий обязанности председателя правления НАК Игорь ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде столицы, который прекратил следственные действия и назначил судебное заседание по жалобе на 17 марта.

Сегодня, 5 марта, на пресс-конференции первый заместитель председателя СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что Служба безопасности отпустила заместителя начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Т.ШЕПИТЬКО, задержанного по делу о присвоении должностными лицами НАК “Нафтогаз Украины” чужого имущества.

По его словам, СБУ сегодня получила постановление Шевченковского районного суда Киева о прекращении действий по данному уголовному делу, которое было вынесено 4 марта т.г., и на его основании отпустила Т.ШЕПИТЬКО из-под стражи.

Вместе с тем, народные депутаты, которые находились возле СИЗО, опровергали заявление В.ХОРОШКОВСКОГО об освобождении Т.ШЕПИТЬКО.