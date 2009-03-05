Луценко говорит, что в Киеве делается одна огромная афера
16:42, 05 марта 2009Политика
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Но он ничем помочь не может...
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что проблему нынешней киевской власти должны решать Президент и киевляне.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции во Львове, отвечая на вопросы журналистов.
«Все, что делается сегодня в Киеве, - это одна огромная афера по вымогательству и уничтожению украинской столицы. Но ключ решения этой проблемы находится не в моих руках: с одной стороны – у Президента, с другой - это могут сделать сами киевляне», - сказал он, заметив при этом, что его задача как министра - не допустить незаконных поборов.
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