Балога по-своему расшифровал «любимых бабушек» Черновецкого

В руководстве Киевской городской государственной администрации необходимо провести ощутимые сокращения, считает глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

По его мнению, в первую очередь, нужно уменьшить явно избыточное количество заместителей председателя КГГА, которых на сегодня 12. Такой раздутый, ничем не обоснованный штат руководителей госадминистрации объясняется тем, что половина из них были назначены без согласования с главой государства.

В.БАЛОГА указал, что согласно ст.16 Закона «О столице» первый заместитель и заместители председателя КГГА, к полномочиям которых отнесен вопрос из сферы исполнительной власти, назначаются и освобождаются от должности по согласованию с Президентом и Кабинетом Министров. “Такой порядок был подтвержден решением Конституционного Суда в декабре 2003 года. Следовательно, никаких двойных толкований этой законодательной нормы быть не может”, - убежден глава Секретариата.

По его словам, согласно распределению обязанностей в КГГА, заместители столичного градоначальника выполняют именно функции из сферы исполнительной власти, а не самоуправления. “Однако шестеро из них назначены главой госадминистрации Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ без предварительного согласования кандидатур с Президентом. По сути, эти назначения осуществлены самовольно, исходя не из целесообразности и бюджетных возможностей города, а исключительно из личных вкусов городского председателя. Причем определенные сферы ответственности (то есть то, чем эти заместители должны ежедневно заниматься) во многом условны, эти функции можно и нужно объединять в одном должностном лице”, - отметил В.БАЛОГА.

«Конечно, при осуществлении кадровых назначений для Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО было важно не построить рациональную и эффективную структуру управления мегаполисом, а наладить вертикали, горизонтали и диагонали бесперебойного обеспечения собственного финансового благополучия. Когда столичный председатель в очередной раз говорит импровизацию на тему «любимых бабушек», то следует понимать, что под этим словом имеет в виду уменьшительно-ласкательный вариант жаргонных и милых его сердцу «бабок» - долларов, евро, фунтов и другой твердой валюты. Дюжина заместителей Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО руководит не городом, а системой выкачивания денег из города, поборов с бизнеса, коррупционных и диких сборов с киевлян», - считает В.БАЛОГА.

Глава Секретариата сообщил, что подготовил на рассмотрение Президента предложения по отмене распоряжений председателя КГГА о назначении тех заместителей, которые вопреки законодательству не были согласованы с главой государства. «Все юридические основания для такого шага есть. События последнего времени остро ставят вопрос о наведении порядка в Киеве, и решительных шагов уже не избежать. Этого от нас ожидают миллионы киевлян», - подчеркнул В.БАЛОГА.