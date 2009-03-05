Ющенко снова внес в ВР представление на Наливайченко
12:54, 05 марта 2009Политика
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Сообщил Литвин
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пленарного заседания сообщил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.
По его словам, соответствующее представление поступило сегодня в 11 часов.
Как сообщал УНИАН, 16 января Президент Украины В.ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду представление на назначение В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем Службы безопасности Украины.
В то же время члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на заседании 4 февраля большинством голосов не поддержали кандидатуру В.НАЛИВАЙЧЕНКО на должность председателя СБУ.
18 февраля глава государства отозвал из парламента свое представление.
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